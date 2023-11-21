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«Ванкувер» дома обыграл «Сан-Хосе»

«Ванкувер» дома обыграл «Сан-Хосе»
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Сегодня, 21 ноября, на стадионе Роджерс-Арена состоялся матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Счёт встречи — 3:1 в пользу хозяев.

В составе «Ванкувера» отличились Куинн Хьюз, Сэм Лафферти и Джей Ти Миллер. У гостей единственную шайбу забросил Томаш Гертл.

После 19 игр регулярного чемпионата «Ванкувер» занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 27 очков. «Сан-Хосе» замыкает таблицу с семью баллами.

Следующий матч канадская команда проведёт на выезде с «Колорадо Эвеланш». «Сан-Хосе» также в гостевом матче встретится с «Сиэтл Кракен».

НХЛ - регулярный чемпионат
21 ноября 2023, вторник. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Хьюз (Хёгландер, Бовиллье) – 33:07     2:0 Лафферти (Блюгерс) – 39:59 (sh)     2:1 Гертл (Эддисон, Гранлунд) – 40:48 (pp)     3:1 Миллер (Бёзер, Хьюз) – 47:10    
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