«Ванкувер» дома обыграл «Сан-Хосе»

Сегодня, 21 ноября, на стадионе Роджерс-Арена состоялся матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Счёт встречи — 3:1 в пользу хозяев.

В составе «Ванкувера» отличились Куинн Хьюз, Сэм Лафферти и Джей Ти Миллер. У гостей единственную шайбу забросил Томаш Гертл.

После 19 игр регулярного чемпионата «Ванкувер» занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 27 очков. «Сан-Хосе» замыкает таблицу с семью баллами.

Следующий матч канадская команда проведёт на выезде с «Колорадо Эвеланш». «Сан-Хосе» также в гостевом матче встретится с «Сиэтл Кракен».