Макдэвид: игра в обороне — наша основная проблема, и сегодня мы её не решили

Звёздный нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал очередной матч своей команды, в котором она крайне слабо показала себя в обороне.

Напомним, сегодня ночью «нефтяники» уступили в гостях «Флориде Пантерз» (3:5), а сам Макдэвид в этой игре отметился дублем. После этого матча «Ойлерз» входят в шестёрку худших команд НХЛ по количеству пропущенных шайб (66).

«Разумеется, мы стараемся сохранять наши ворота в неприкосновенности. Это наша главная проблема, и, конечно же, мы не решили её по многим причинам. Мы всегда стараемся защищаться.

Мы проводим много единоборств. Я не думаю, что мы выбиты из колеи. Я думаю, вы видите, как мы сражаемся. Я считаю, сегодня была эмоциональная игра, она могла качнуться в любую сторону, и очевидно, что мы оказались не на той из них. Как говорят многие, наше дело — побеждать, и мы должны найти способ начать это делать», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.