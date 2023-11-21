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Каменев объяснил, почему ЦСКА проигрывает в больших матчах

Каменев объяснил, почему ЦСКА проигрывает в больших матчах
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Нападающий ЦСКА Владислав Каменев после поражения своей команды в армейском дерби от СКА (1:2) прокомментировал слабую игру столичного клуба в больших матчах в нынешнем сезоне.

«Что происходит с ЦСКА в больших матчах? Не сказал бы, что всё так плохо. Пропускаем ненужные голы в первых периодах, сегодня опять так произошло. Всё время оказываемся в роли догоняющих. Не забиваем свои моменты, сегодня столько раз в большинстве играли. Обязаны одну-две да забивать», — сказал Каменев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Это уже второе поражение ЦСКА в армейских дерби в текущем сезоне. Первое, в котором команда Романа Ротенберга одержала победу в гостях со счётом 3:2, случилось 6 октября.

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