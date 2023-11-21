Купер: хорошо уметь отыгрываться, но никто не хочет, чтобы это стало постоянной практикой

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал победу своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ над «Бостон Брюинз» (5:4 ОТ).

Напомним, в этой игре «молнии» смогли уйти от поражения, сравняв счёт за пять секунд до окончания третьего периода — с передачи Никиты Кучерова это сделал Стивен Стэмкос.

«В последней паре игр мы, вроде бы, перевернули ситуацию. Ты хочешь уметь отыгрываться, но никто не хочет, чтобы это стало твоей постоянной практикой. Это происходило с нами последние пару матчей.

Воля к победе у парней в последних нескольких играх… Они были вознаграждены за это. Не всё идеально..., но я просто счастлив за ребят», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.