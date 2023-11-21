Каменев о стычке с Зыковым: я всё правильно сделал. Соперник должен знать, что так нельзя

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев прокомментировал стычку с форвардом СКА Валентином Зыковым во вчерашнем армейском дерби, которое закончилось победой СКА (2:1).

Напомним, на седьмой минуте второго периода Зыков грубо толкнул на борт форварда ЦСКА Прохора Полтапова. В результате последнего увезли со льда, а нарушитель получил от судей 5+20 штрафа.

«Вступился за Полтапова? Не сказал бы, что был очень грязный силовой приём. Просто толчок в спину. Каждый в команде в такие моменты должен заступаться за партнёра. Игра не идёт, надо хоть какой-то импульс дать команде. Считаю, что я всё правильно сделал. Надеюсь, другие игроки посмотрят на это и потом смогут дать понять сопернику, что так с партнёрами поступать нельзя. Каждый должен стоять друг за друга», — сказал Каменев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.