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Защитник «Ванкувера» Хьюз повторил достижение полувековой давности в матче с «Сан-Хосе»

Сегодня, 21 ноября, на стадионе «Роджерс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Ванкувер Кэнакс» обыграл «Сан-Хосе Шаркс» (3:1).

Защитник хозяев Куинн Хьюз отметился в этой встрече двумя очками (1+1).

Этот результат помог Хьюзу стать первым защитником за последние 49 лет, который раньше всех действующих игроков лиги набрал 30 очков в регулярном чемпионате. В последний раз подобное удавалось легендарному Бобби Орру в сезоне-1974/1975.

В текущем сезоне на счету 24-летнего Хьюза 8 голов и 22 результативные передачи.

«Ванкувер» набрал 27 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Кэнакс» встретятся 23 ноября в гостях с «Колорадо Эвеланш».