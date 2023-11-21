«Боги вознаградили нас». Главный тренер «Нэшвилла» — о драматичной победе над «Колорадо»

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Эндрю Брюнетт прокомментировал победу своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ над «Колорадо Эвеланш» (4:3).

Напомним, за 38 секунд до конца третьего периода «хищники» уступали со счётом 2:3, однако шайбы Филипа Форсберга и Якова Тренина принесли их команде драматичную победу.

«У нас было несколько игр, в которых победа ускользнула из наших рук. Может быть, хоккейные боги вознаградили нас. Что касается нас, то я горжусь командой. В нашем положении, проиграв несколько матчей и уступая 2:3 очень хорошей команде, так отыграться… Что мне больше всего понравилось — это то, что мы не отказывались от своей игры. Где-то глубоко внутри мы верили, что сможем сделать это, и придерживались плана на игру», — приводит слова Брюнетта официальный сайт НХЛ.