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«Боги вознаградили нас». Главный тренер «Нэшвилла» — о драматичной победе над «Колорадо»

«Боги вознаградили нас». Главный тренер «Нэшвилла» — о драматичной победе над «Колорадо»
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Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Эндрю Брюнетт прокомментировал победу своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ над «Колорадо Эвеланш» (4:3).

Напомним, за 38 секунд до конца третьего периода «хищники» уступали со счётом 2:3, однако шайбы Филипа Форсберга и Якова Тренина принесли их команде драматичную победу.

«У нас было несколько игр, в которых победа ускользнула из наших рук. Может быть, хоккейные боги вознаградили нас. Что касается нас, то я горжусь командой. В нашем положении, проиграв несколько матчей и уступая 2:3 очень хорошей команде, так отыграться… Что мне больше всего понравилось — это то, что мы не отказывались от своей игры. Где-то глубоко внутри мы верили, что сможем сделать это, и придерживались плана на игру», — приводит слова Брюнетта официальный сайт НХЛ.

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