Ларионов — о победе над «Барысом»: результат есть, но игра разочаровала

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над «Барысом» (4:2).

«Начну с того, что соперника – с хорошей игрой. Насколько она хорошая, я не знаю… Заставили поволноваться. Наших ребят – с победой. Впервые, наверное, скажу, что два очка – результат есть, но игра, конечно, разочаровала, особенно третий период. Немножко наши стандарты были опущены, что расстраивает. Можем найти одно объяснение: после крутого и сложного матча против «Динамо» было наложение, команда не смогла стабильно сыграть все три периода.

Что случилось во втором перерыве? Когда ты выигрываешь 4:1 и идёшь на перерыв – вроде как комфортный счёт, вопросов нет. Здесь на первый план выходит не то, что игровая дисциплина – она должна присутствовать постоянно… Отношение к игре. Отношение к профессии, и здесь немножко нас, скажем так, разочаровали в этих элементах, когда ты должен отыграть правильно. Причём мы сказали в перерыве, что при счёте 4:1 включается терпение, дисциплина игровая, где каждый игрок отрабатывает в оборону и помогает партнёру, и этого мы не увидели, к сожалению.

Сегодня был какой-то фарс, а не большинство? Ну, да, здесь тоже есть вопросы, мы должны всё-таки рассмотреть их более детально, потому что 5 на 3 мы ещё не забивали. Это ключевые моменты в играх, когда ты в принципе ставишь точку, игру переводишь в спокойное русло и доводишь матч до победы. Это, наверное, наш резерв, который мы должны каким-то образом подтянуть, исправить и стать лучше», — приводит слова Ларионова пресс-служба «Торпедо».

Напомним, «Торпедо» победило во втором матче кряду, набрало 42 очка и занимает третье место в таблице Западной конференции. В следующем матче нижегородцы сыграют 23 ноября в гостях с московским «Динамо».