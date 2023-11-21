Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хьюз — о своём достижении: это не имеет большого значения, я хочу быть в плей-офф

Хьюз — о своём достижении: это не имеет большого значения, я хочу быть в плей-офф
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз прокомментировал своё достижение, установленное в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (3:1).

Напомним, Хьюз отметился в этой встрече двумя очками (1+1). Этот результат помог американцу стать первым защитником за последние 49 лет, который раньше всех действующих игроков лиги набрал 30 очков в регулярном чемпионате. В последний раз подобное удавалось легендарному Бобби Орру в сезоне-1974/1975.

«Это не имеет большого значения по итогам дня. Я хочу быть в плей-офф, играть в успешной команде и состоять в преуспевающей организации. Мы удачно начали сезон и должны продолжать в том же духе», — приводит слова Хьюза официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне на счету 24-летнего защитника 8 голов и 22 результативные передачи.

Материалы по теме
Защитник «Ванкувера» Хьюз повторил достижение полувековой давности в матче с «Сан-Хосе»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android