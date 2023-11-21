Хьюз — о своём достижении: это не имеет большого значения, я хочу быть в плей-офф

Защитник «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз прокомментировал своё достижение, установленное в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (3:1).

Напомним, Хьюз отметился в этой встрече двумя очками (1+1). Этот результат помог американцу стать первым защитником за последние 49 лет, который раньше всех действующих игроков лиги набрал 30 очков в регулярном чемпионате. В последний раз подобное удавалось легендарному Бобби Орру в сезоне-1974/1975.

«Это не имеет большого значения по итогам дня. Я хочу быть в плей-офф, играть в успешной команде и состоять в преуспевающей организации. Мы удачно начали сезон и должны продолжать в том же духе», — приводит слова Хьюза официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне на счету 24-летнего защитника 8 голов и 22 результативные передачи.