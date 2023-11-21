Маклеллан прокомментировал победы «Кингз» во всех восьми выездных матчах в этом сезоне

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан прокомментировал тот факт, что его команда выиграла к данному моменту все восемь матчей, сыгранных в текущем регулярном чемпионате НХЛ на выезде.

Напомним, этой ночью калифорнийский клуб оказался сильнее «Аризоны Койотс», победив на её льду со счётом 4:1.

«Мы команда ветеранов, у нас не так много новичков. Мы были вместе долгое время. Мы понимаем нашу структуру. Все эти вещи очень важны на выезде. Кажется, мы играем в простой хоккей, и каждый делает то, что должен. Нам не нужны выдающиеся игры от каждого из нас в каждой игре, мы просто хотим хорошие игры, и у нас они получаются», — приводит слова Маклеллана официальный сайт НХЛ.

Следующий матч «Кингз» проведут так же на выезде. В ночь с 25 на 26 октября их соперником станет «Анахайм Дакс».