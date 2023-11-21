Мамбеталиев: не скажу, что победа «Торпедо» была «фартовой»

Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал поражение своей команды в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ от «Торпедо» (2:4).

«Настрой был хороший у ребят, разобрали соперника. Но в итоге подвела игровая дисциплина. Не хватило терпения. В концовке второго периода пропустили третий гол, после чего побежали вчетвером забивать и нарвались на контратаку… Плюс – второй гол из-за ворот рикошетом от вратаря… Бывает и такое. В третьем периоде ребята собрались и хотели перевернуть ход игры. Но забили только один гол.

Было ли ошибкой в первом периоде включиться в открытый хоккей с «Торпедо», что, возможно, привело к удалениям? Я не думаю, что так. Просто иногда бывает желание побыстрей забрать шайбу, что приводит к удалениям. Кто-то махнул, кто-то не успел. Хотели сыграть активно, чтобы не позволять сопернику разворачивать атаки. Где-то получалось. Но пропустили голы с контратак. Где-то не вывели шайбу, где-то не вернулись назад. Поэтому так и сложилось.

Второй и четвертые голы «Торпедо» говорят о том, что хозяева одержали «фартовую победу»? Нет. Ребята – молодые, агрессивные азартные, хотят играть в хоккей. Поэтому «фартовой» я их победу не назову. Они нацелены на ворота, играют до конца, поэтому выжимают максимум из моментов. А мы, наоборот, где-то «наелись», не додержали, и в итоге пропустили голы. Бывает такое в хоккее. Нужно перешагнуть эту полосу. Настрой у ребят хороший, а таким же он будет в дальнейшем», — приводит слова Мамбеталиева пресс-служба «Торпедо».

Казахстанский клуб потерпел третье поражение подряд, остался с 25 очками и идёт на 11-й строчке на Востоке. В ближайшей игре «Барыс» 23 ноября примет дома нижнекамский «Нефтехимик».