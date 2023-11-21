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Назаров: НХЛ жила под лозунгом «ничего личного, просто бизнес». Теперь полезла в политику

Назаров: НХЛ жила под лозунгом «ничего личного, просто бизнес». Теперь полезла в политику
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Известный тренер Андрей Назаров отметил чрезмерную политизированность сегодняшней НХЛ и заявил, что проведение крупных турниров с участием сборных не имеет смысла при отсутствии на них россиян.

«Все мы привыкли, что в НХЛ всегда жили под лозунгом «ничего личного, это просто бизнес». В лиге толком не проверяли наличие у игроков запрещённых препаратов, никакая ВАДА для НХЛ не указ по сей день. В общем, делайте что хотите, только веселите публику и приносите деньги. Но теперь мы видим, что политика добралась даже до таких прожжённых бизнесменов, коими являются владельцы клубов и президент лиги Гэри Беттмэн. Лига зачем-то полезла в политику. Будем надеяться, что после неудачного в плане прибыли Кубка мира до этих людей наконец-то дойдёт, что без российских звёзд подобные турниры проводить бессмысленно, и наших ребят вернут на международную арену», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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