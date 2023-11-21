«Они вышли забивать, и поймали кураж». Лавиолетт — о пяти шайбах от «Далласа» в 3 периоде

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт прокомментировал поражение своей команды в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ от «Даллас Старз» (3:6), в котором его команда пропустила пять шайб в третьем периоде.

«Я думаю, мы играли хорошо в первом периоде. Считаю, у нас было несколько ошибок при игре с шайбой, но в целом, думаю, мы выглядели очень хорошо. Во втором периоде мы, возможно, где-то проигрывали в средней зоне. Они прессинговали немного больше, и мы теряли шайбу.

В третьем периоде они вышли забивать. Они просто поймали кураж, а мы не смогли погасить его. Обидно. Я думал мы начали должным образом, и очень досадно было так закончить, пропустив эти голы в третьем периоде», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.