Андрей Назаров: финны кормились в КХЛ, а теперь строят заборы на границе с Россией

Известный тренер Андрей Назаров уверен, что нынешняя политическая позиция Финляндии не позволяет России в обозримом будущем вести какое-либо хоккейное сотрудничество с этой страной.

«В КХЛ всегда хватало финнов: клуб «Йокерит», хоккеисты в российских командах, тренеры. Все они без доли стеснения работали здесь, кормились, получали деньги, набирались опыта, были на виду. Или вспомните, сколько мэтров отечественного тренерского цеха помогали развивать финский хоккей. Почему-то финны всё это забывают, а теперь строят заборы на границе с Россией.

Знаете, есть такой анекдот. Сидит финн на зимней рыбалке без шапки. Его спрашивают: «Ты чего шапку не надел»? На что финн отвечает: «Да вчера русский с противоположного берега звал на вечеринку, а я в шапке не услышал. Теперь приходится морозить уши». Так вот, финны сами спилили сук, на котором сидели. Никаких им отныне вечеринок и заработков в России. Пусть продолжают строить заборы», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.