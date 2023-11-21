«В каждом матче забивает и отдаёт». Немчинов назвал лучшего игрока НХЛ на старте сезона

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов считает нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина лучшим игроком НХЛ на старте сезона, а также не сомневается, что форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов вернётся на прежний уровень.

«Персонально по хоккеистам рано делать выводы. Кто-то входит в сезон легко, как Артемий Панарин. На старте сезона он лучший игрок лиги. В каждом матче забивает и отдаёт голевые передачи. Другие наберут форму, все играют, стараются, всему своё время.

Когда наберёт форму Кирилл Капризов? Не знаю, сколько матчей ему конкретно понадобится — два или три. Ни у кого не возникает сомнений, что он скоро вернётся на свой уровень. О разочарованиях пока рано судить. Сыграно пока не так много матчей, и команды входят в сезон. «Рейнджерс» и «Бостон» быстрее всех вошли, завладели преимуществом. Закономерно лидируют в Восточной конференции. Много негативного писали про «Вашингтон». Стоило им выиграть несколько игр подряд, и они уже в зоне плей-офф», — сказал Немчинов в интервью Legalbet.

Напомним, Артемий Панарин набирал очки в 15 из последних 16 матчей «Рейнджерс». На его счету 10 шайб и 16 голевых передач.