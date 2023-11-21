Тамбиев: в первом периоде «Амур» выглядел очень мощно

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение своей команды в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ от «Амура» (1:2).

«Хорошая, боевая игра. Немножко нам не хватило… Хабаровск сегодня особенно в первом периоде очень мощно выглядел, мы не справлялись. Во втором периоде мы выровняли игру. Цена ошибки, цена вбрасывания очень высока в таких матчах. «Амур» воспользовался нашей ошибкой. Нас потом не хватило на концовку отыграться.

Почему в первом матче мы выглядели свежее чем сегодня? Сложно сказать. Наверное, потому что «Амур» в первом периоде очень мощно выглядел. Готовились в штатном режиме, но ещё раз, «Амур» очень мощно выглядел в первом периоде. Второй и третий период по броскам была равная игра, но в первом периоде «Амур» выглядел очень прилично. Соперник был сильный», — сказал Тамбиев на пресс-конференции.