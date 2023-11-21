«Локомотив» отдал 19-летнего форварда Перевалова в аренду в «Сочи»

19-летний нападающий «Локомотива» Александр Перевалов продолжит карьеру в «Сочи» на правах аренды, сообщает пресс-служба «леопардов».

Срок действия договора аренды – до конца нынешнего сезона.

Перевалов — воспитанник «Локомотива». Играл в МХЛ за «Локо», в сезоне-2021/2022 привлекался к матчам за основную команду в КХЛ. Прошлый сезон начинал в МХЛ, после чего на правах аренды играл за «Куньлунь Ред Стар» (27 матчей, 3 очка). В начале октября прошлого года форвард признавался лучшим новичком КХЛ. В текущем сезоне играл в МХЛ за «Локо» и в ВХЛ – за пермский «Молот».

Также Перевалов неоднократно привлекался в состав молодёжной сборной и сборной России U25.

«Локомотив» занимает четвёртое место в таблице Западной конференции, имея в своём активе 40 очков. «Сочи», с 28 очками, идёт на девятой строчке.