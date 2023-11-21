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Определена дата и участники первого тестового хоккейного матча на «СКА Арене»

Определена дата и участники первого тестового хоккейного матча на «СКА Арене»
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Первый тестовый хоккейный матч на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге состоится 26 ноября, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на городской комитет по инвестициям.

«Первый тестовый матч на «СКА Арене» состоится 26 ноября. В нём примут участие студенческие команды «Рыцари Петербурга» и «Невские звёзды». В составы команд входят игроки из 20 клубов вузов города, участвующих в чемпионате Студенческой хоккейной лиги», — сказано в сообщении.

Арена получила разрешение на ввод в эксплуатацию 3 ноября. Комплекс общей площадью 182,3 тысячи квадратных метров станет самым большим хоккейным стадионом в мире. Ледовая арена способна вместить 21,5 тысячи зрителей.

Ранее специальный представитель ФХР по международным делам, член совета ИИХФ Павел Буре прокомментировал скорое открытие «СКА Арены».

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