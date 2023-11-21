«Препятствие — это и есть путь». Нападающий Глотов — об игре СКА

Форвард СКА Василий Глотов прокомментировал победу над ЦСКА (2:1) в матче накануне и рассказал, что помогло клубу из Санкт-Петербурга одержать шесть побед подряд.

«Сегодня у моей сестры — день рождения. Ей посвятил гол. Она моя болельщица, переживает, так что был хороший повод отличиться.

Два раза обыграли ЦСКА в этом сезоне, что-то объединяет эти матчи? Я думаю, хороший фокус был на выполнение тренерского задания — от и до. Это помогло победить. Плюс в СКА очень сплочённый коллектив. В таких играх это особенно заметно.

Что помогло выйти на хорошие результаты? У нас были небольшие трудности на старте, мы вместе через них проходим. Нет такого, что три человека — молодцы, а 20 — нет. Все мы как команда закалялись в те дни, когда не удавалось побеждать. Это сделало нас сильнее. Я так скажу: препятствие — это и есть путь, знаете, есть такая фраза? Она очень применима к нашей команде. Не было бы нашего пути, наших побед, если бы не было препятствий.

Что нас не убивает — делает сильнее? Да-да, так на самом деле. Такая у нас ситуация в этом сезоне. Всегда даются сложности в жизни — не для того, чтобы мы их как-то «съели», а чтобы их преодолели. Потом, через год, мы посмотрим назад и скажем: э-э, та ситуация не была трудной — бывает гораздо тяжелее. Вот это про нашу игру в начале сезона.

Роман Ротенберг сказал, что никогда не видел, чтобы команда, играя дома, так часто оставалась в меньшинстве? Я думаю, это больше констатация факта. Мы ни на какого не сетуем. У нас много штрафных минут образовалось во втором и третьем периодах, было удаление Валентина Зыкова до конца матча. Но я рад, что мы как команда выстояли.

В этом сезоне многие команды, не только СКА, играют сериями — то из поражений, то из побед, это календарь такой плотный? Множество факторов на самом деле. То же «Спартак», когда к нам приезжал, был на ходу, а мы искали свою игру. К тому же у нас на старте было много игр на выезде. Это нормально, но тоже фактик. Сейчас домашняя серия началась, я думаю, мы выдохнем. Так что у нестабильных выступлений много причин. Хорошо, что многие команды КХЛ через это проходят — для спорта, для интриги», — цитирует Глотова «РБ Спорт».

Напомним, СКА набрал 38 очков и переместился на пятое место в турнирной таблице Западной конференции.