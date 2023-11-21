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Главный тренер «Авангарда» рассказал о решении вратарского вопроса после обмена Демченко

Главный тренер «Авангарда» рассказал о решении вратарского вопроса после обмена Демченко
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после победы над «Трактором» (2:1 ОТ) рассказал про обмен вратарями с «Адмиралом».

«Вратарский вопрос? Пока у нас есть Мишуров и Проскуряков. Хомченко приедет – посмотрим, что он может, готов ли он. Надеюсь, что Павел будет хорошей подмогой. Шулака снова не было? Очень хорошо ребята отыграли в прошлом матче в сложившихся парах, и мы решили ещё одну игру так провести. Думаю, что в игре с «Салаватом» найдём Либору место в составе», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, «Авангард» и «Адмирал» совершили обмен с участием голкиперов, в результате которого Василий Демченко теперь будет защищать цвета дальневосточного клуба, а в омский клуб отправился Павел Хомченко.

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