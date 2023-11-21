Серебряный призёр ОИ-2018 в составе Германии дисквалифицирован на четыре года за допинг

Спортивный арбитражный суд Германии (DIS) дисквалифицировал серебряного призёра Олимпийских игр 2018 года по хоккею Янника Зайденберга на четыре года за нарушения антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Национального антидопингового агентства Германии (NADA). В пробе спортсмена обнаружены следы дегидроэпиандростерона.

Дисквалификация начинается 14 сентября 2022 года. Все результаты соревнований, достигнутые с 19 января 2022 года по 14 сентября 2022 года, будут аннулированы, включая конфискацию медалей. Кроме того, спортсмен понесёт расходы по разбирательству.

В финале Олимпиады в Пхёнчхане 39-летний игрок со сборной Германии в овертайме уступил команде России со счётом 3:4. С 2013 года хоккеист выступает за мюнхенский «Ред Булл».