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Серебряный призёр ОИ-2018 в составе Германии дисквалифицирован на четыре года за допинг

Серебряный призёр ОИ-2018 в составе Германии дисквалифицирован на четыре года за допинг
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Спортивный арбитражный суд Германии (DIS) дисквалифицировал серебряного призёра Олимпийских игр 2018 года по хоккею Янника Зайденберга на четыре года за нарушения антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Национального антидопингового агентства Германии (NADA). В пробе спортсмена обнаружены следы дегидроэпиандростерона.

Дисквалификация начинается 14 сентября 2022 года. Все результаты соревнований, достигнутые с 19 января 2022 года по 14 сентября 2022 года, будут аннулированы, включая конфискацию медалей. Кроме того, спортсмен понесёт расходы по разбирательству.

В финале Олимпиады в Пхёнчхане 39-летний игрок со сборной Германии в овертайме уступил команде России со счётом 3:4. С 2013 года хоккеист выступает за мюнхенский «Ред Булл».

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