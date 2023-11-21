Состоялось заседание рабочей группы КХЛ по контрактным вопросам

21 ноября в Москве состоялось заседание рабочей группы КХЛ с клубами по обсуждению спортивных вопросов, а также вопросов регулирования контрактов профессиональных хоккеистов. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

«Ежегодно КХЛ собирает предложения клубов, департаментов лиги, ФХР по совершенствованию регламентов. Вопросы, получившие наибольшую поддержку, выносятся на очное обсуждение.

Заседание было разделено на несколько блоков, которые затронули контрактные вопросы, вопросы регулирования системы пола и потолка зарплат клубов КХЛ, а также вопросы, касающиеся проведения Фонбет Чемпионата КХЛ со спортивной точки зрения. В создании повестки заседания приняли участие Департамент по взаимодействию с игроками, который возглавляет Сергей Гимаев, а также ассоциация хоккейных агентов КХЛ, с которой лига заключила соглашение о сотрудничестве в мае 2023 года.

По итогам заседания рабочей группы ряд вопросов будет вынесен на голосование клубов, а часть сразу будет предложена совету директоров КХЛ для утверждения изменений с сезона-2024/2025», — сказано в сообщении лиги.