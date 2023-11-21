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«Локомотив» во второй раз в сезоне обыграл «Спартак» и вышел на третье место на Западе

«Локомотив» во второй раз в сезоне обыграл «Спартак» и вышел на третье место на Западе
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В Ярославле закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Локомотив» принимал «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На восьмой минуте первого периода Иван Чехович с передач Даниила Бута и Никиты Черепанова открыл счёт в матче. На 13-й минуте периода Максим Цыплаков восстановил равенство в счёте. На последней минуте периода Даниил Бут с передачи Сергея Андронова вновь вывел хозяев вперёд.

В оставшихся двух периодах команды обошлись без заброшенных шайб.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2023, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Спартак
Москва
1:0 Чехович (Бут, Черепанов) – 07:49 (5x5)     1:1 Цыплаков – 12:57 (5x5)     2:1 Бут (Андронов) – 19:03 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче «Локомотив» сыграет дома с тольяттинской «Ладой». «Спартак» сыграет в Санкт-Петербурге со СКА. Обе встречи состоятся 23 ноября.

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