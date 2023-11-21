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«Нефтехимик» едва не упустил преимущество в три шайбы, но обыграл дома «Салават Юлаев»

«Нефтехимик» едва не упустил преимущество в три шайбы, но обыграл дома «Салават Юлаев»
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В Нижнекамске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Нефтехимик» принимал «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

За секунду до окончания первого периода Илья Хохлов с передач Булата Шафигуллина и Владимира Брюквина открыл счёт в игре.

На 32-й секунде второй двадцатиминутки Булат Шафигуллин с передач Лукаша Клока и Ильи Пастухова удвоил преимущество хозяев. Спустя две минуты Илья Хохлов с передачи Булата Шафигуллина сделал счёт 3:2. На пятой минуте периода Александр Хмелевски с передач Данила Алалыкина и Николя Мелоша размочил счёт в игре.

На пятой минуте третьего периода Никита Зоркин с передач Глеба Кузьмина и Николя Мелоша сократил отставание уфимцев до минимума.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2023, вторник. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Хохлов (Шафигуллин, Брюквин) – 19:59 (5x4)     2:0 Шафигуллин (Клок, Пастухов) – 20:32 (5x5)     3:0 Хохлов (Шафигуллин) – 22:21 (5x4)     3:1 Хмелевски (Алалыкин, Мелош) – 24:46 (5x4)     3:2 Зоркин (Кузьмин, Мелош) – 44:23 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче «Нефтехимик» сыграет в гостях с «Барысом». «Салават Юлаев» примет в Уфе «Авангард». Обе игры состоятся 23 ноября.

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