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«Нефтехимик» едва не упустил преимущество в три шайбы, но обыграл дома «Салават Юлаев»

В Нижнекамске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Нефтехимик» принимал «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

За секунду до окончания первого периода Илья Хохлов с передач Булата Шафигуллина и Владимира Брюквина открыл счёт в игре.

На 32-й секунде второй двадцатиминутки Булат Шафигуллин с передач Лукаша Клока и Ильи Пастухова удвоил преимущество хозяев. Спустя две минуты Илья Хохлов с передачи Булата Шафигуллина сделал счёт 3:2. На пятой минуте периода Александр Хмелевски с передач Данила Алалыкина и Николя Мелоша размочил счёт в игре.

На пятой минуте третьего периода Никита Зоркин с передач Глеба Кузьмина и Николя Мелоша сократил отставание уфимцев до минимума.

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В следующем матче «Нефтехимик» сыграет в гостях с «Барысом». «Салават Юлаев» примет в Уфе «Авангард». Обе игры состоятся 23 ноября.