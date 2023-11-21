ХК «Динамо» прервал трёхматчевую серию поражений, уверенно обыграв дома «Ак Барс»

В Москве завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

На четвёртой минуте второго периода Артём Лукоянов с передачи Никиты Дыняка открыл счёт в матче. Через минуту Джордан Уил с передач Никиты Гусева и Артёма Кудашова восстановил равенство в счёте. На шестой минуте периода Павел Кудрявцев вывел хозяев вперёд. На 11-й минуте периода Эрик О'Делл с передач Седрика Пакетта и Джордана Уила сделал счёт 3:1. На 16-й минуте второй двадцатиминутки Эрик О'Делл с передач Дмитрия Рашевского и Павла Кудрявцева оформил дубль, забросив четвёртую шайбу в ворота гостей.

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