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Динамо М — Ак Барс. Прямая трансляция
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ХК «Динамо» прервал трёхматчевую серию поражений, уверенно обыграв дома «Ак Барс»

ХК «Динамо» прервал трёхматчевую серию поражений, уверенно обыграв дома «Ак Барс»
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В Москве завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

На четвёртой минуте второго периода Артём Лукоянов с передачи Никиты Дыняка открыл счёт в матче. Через минуту Джордан Уил с передач Никиты Гусева и Артёма Кудашова восстановил равенство в счёте. На шестой минуте периода Павел Кудрявцев вывел хозяев вперёд. На 11-й минуте периода Эрик О'Делл с передач Седрика Пакетта и Джордана Уила сделал счёт 3:1. На 16-й минуте второй двадцатиминутки Эрик О'Делл с передач Дмитрия Рашевского и Павла Кудрявцева оформил дубль, забросив четвёртую шайбу в ворота гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2023, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Ак Барс
Казань
0:1 Лукоянов (Дыняк) – 23:28 (5x5)     1:1 Уил (Гусев, Кудашов) – 24:49 (5x5)     2:1 Кудрявцев – 25:27 (5x5)     3:1 О'Делл (Пакетт, Уил) – 30:59 (5x4)     4:1 О'Делл (Рашевский, Кудрявцев) – 35:31 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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