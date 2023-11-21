«Выводы из домашнего поражения оказались неверными». Баширов — о матче с «Нефтехимиком»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался о поражении от «Нефтехимика» (2:3) в матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024.

«Не сразу пошла игра. Пока те же ошибки не позволяют выиграть у «Нефтехимика». Выводы из домашнего поражения оказались неверными. Возвращаемся домой. Впереди много интересных игр», — написал Баширов в своём телеграм-канале.

После поражения «Салават Юлаев» находится на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 39 очков.

В следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Нефтехимик» сыграет в гостях с «Барысом». «Салават Юлаев» примет в Уфе «Авангард». Обе игры состоятся 23 ноября.