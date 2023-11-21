Билялетдинов – о легионере: сейчас мы считаем, что «Ак Барсу» нужны дополнительные игроки

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после поражения от московского «Динамо» (1:4) ответил на вопрос о подписании легионера.

«Ожидаемое подписание иностранного хоккеиста в свете отсутствия легионеров в команде? Откровенно говоря, мы умышленно пошли немного другим путём. У нас было достаточно времени. В принципе хотели теми ребятами, которые у нас есть, пройти определённый этап. И вот сейчас мы считаем, что нам необходимы дополнительные игроки, которые могли бы нам помочь. И сейчас такой период, когда этот вопрос решили. А так в целом, те, кто, у нас есть, они должны играть», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Отметим, что новичком команды с большой долей вероятности станет американский защитник Митчелл Миллер.