«Будем искать противоядие». Главный тренер «Спартака» Жамнов — об играх с «Локомотивом»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:2).

«Мы в поиске. Сейчас не готов сказать, кто заменит Морозова, смотрим. Кину сейчас добавим физики, он пропустил тренировочный лагерь. Думаю, в следующей игре мы его увидим. Против «Локомотива» нужно выигрывать все единоборства, все нейтральные шайбы, нам нужно преодолевать эти барьеры. «Локомотив» — одна из самых сильных команд по игре в обороне. Такие игры нас ждут в плей-офф. Будем искать противоядие. У нас ещё две игры против «Локомотива», — приводит слова Жамнова пресс-служба КХЛ.

В следующем матче «Локомотив» сыграет дома с тольяттинской «Ладой». «Спартак» сыграет в Санкт-Петербурге со СКА. Обе встречи состоятся 23 ноября.