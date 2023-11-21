Матч Лиги чемпионов в Швеции был прерван из-за пожара, зрители ждали на улице при -18°С

Матч Лиги чемпионов в Швеции между «Шеллефтео» и «Тршинец» (5:2) был прерван из-за пожара на арене. Об этом сообщает пресс-секретарь и менеджер по связям с общественностью чешского клуба Ондра Кучар в соцсети Х (ранее Twitter).

Зрители ожидали возвращения на арену на улице при -18°С.

Фото: Страница Ондра Кучара в соцсети Х (ранее Twitter)

«Шеллефтео» обыграл «Тршинец» по сумме двух матчей (3:4, 5:2) и вышел в 1/4 турнира, где сыграет со шведским «Ферьестадом» из города Карлстад. Первый матч состоится 5 декабря, ответная встреча — 12 декабря.

Напомним, ранее стало известно, что финский клуб «Лахти Пеликанс» получил техническое поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с чешским «Витковице» из-за плохого качества льда.