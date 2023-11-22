«Нью-Джерси» 20 января будет чествовать Сергея Брылина как нового члена зала славы клуба

20 января, на арене «Пруденшл-Центр» в Ньюарке, перед матчем между «Нью-Джерси Дэвилз» — «Даллас Старз» состоится церемония чествования трёхкратного обладателя Кубка Стэнли в составе «дьяволов» Сергея Брылина как нового члена Почётного кольца клуба.

«Мы гордимся и имеем честь назвать Сергея Брылина вторым в истории клуба членом Почётного кольца. Сергей знал, что необходимо, чтобы выигрывать чемпионат, что это значит для Нью-Джерси и как это навсегда связывает его с нашими замечательными болельщиками. Проведя всю свою 13-летнюю карьеру в НХЛ за «Дэвилз», он продолжает делать Нью-Джерси своим домом. Теперь, будучи членом тренерского штаба «дьяволов», Брылин стал неоценимым дополнением к нашей нынешней команде», — приводит слова управляющего партнёра франшизы Дэвида Блитцера официальный сайт «Нью-Джерси».

Брылин будет удостоен чести вместе с женой Еленой и детьми Анной, Марией и Фёдором. На церемонии будет представлен видеоролик, демонстрирующий основные моменты его карьеры, а на протяжении всей игры будут транслироваться дополнительные видеоистории. Кроме того, будет открыта настенная экспозиция с памятными вещами из карьеры Брылина. В честь церемонии, игроки команды наденут на свои свитера нашивку, выпущенную ограниченным тиражом.

Брылин станет вторым членом Почётного кольца, прсоединившись к доктору Джону Дж. Макмаллену, первому владельцу «Дьяволов», который привёз команду в Нью-Джерси из Колорадо.