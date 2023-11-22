Инсайдер назвал три клуба, являющиеся основными претендентами на Патрика Кейна

Инсайдер НХЛ Эллиот Фридман назвал три клуба лиги, в одном из которых с наибольшей долей вероятности продолжит карьеру трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Патрик Кейн.

В эфире NHL Network, Фридман заявил, что считает «Детройт Ред Уингз», «Флориду Пантерз» и «Баффало Сэйбрз» основными претендентами на 35-летнего нападающего.

Напомним, Кейн перенёс 1 июня серьёзную операцию на бедре и с тех пор восстанавливается после неё. Нападающий перешёл по ходу прошлого сезона из «Чикаго Блэкхоукс» в «Нью-Йорк Рейнджерс». Он набрал 57 (21+36) очков в 73 играх регулярного чемпионата. Также форвард провёл семь матчей в плей-офф, где заработал 7 (1+6) баллов за результативность.

Все три своих Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015) Кейн выиграл в составе «Чикаго».