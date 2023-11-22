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Нападающий «Вашингтона»: наша игра напоминает зонную защиту в НФЛ

Нападающий «Вашингтона»: наша игра напоминает зонную защиту в НФЛ
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум прокомментировал игру своей команды в текущем регулярном чемпионате НХЛ, в которой значительный акцент делается на игру в обороне.

По данным NHL Edge, «Кэпс» проводят слишком много времени в своей зоне, защищаясь в среднем 43,6% времени.

«Когда мы получаем лидерство, мы должны стараться его развить. Я думаю, мы чересчур много играем в откат. Не хочется упускать преимущество, поэтому, возможно где-то приходится играть более академично. Это что-то вроде зонной защиты в НФЛ, когда ты находишься в обороне, и это облегчет задачу другой команде проскочить через тебя, хотя ты не отказываешься от активной игры, а просто пренебрегаешь маленькими возможностями, которые могут помочь развить успех», — приводит слова Строума NoVa Caps.

После 15 матчей «Кэпиталз» имеют 20 очков и занимают седьмое место в таблице Восточной конференции.

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