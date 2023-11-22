«Никто не хотел, чтобы он ушёл так». Генменеджер «Вашингтона» — о Бекстрёме

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал ситуацию с форвардом-ветераном команды Никласом Бекстрёмом, прекратившего выступления за команду на неопределённый срок из-за травмы.

«Он определённо был такой важной частью нашей организации, местной культуры, выиграв Кубок. Он сыграл с нами 1000 игр и набрал более 1000 очков. Вместе с Алексом Овечкиным они были лицом нашей команды последние 17, 18 лет.

Я думаю, что эта проблема с бедром появилась, вероятно, три года назад, когда она усилилась, и наблюдать за тем, как он играет через боль, было тяжело… Никто не хотел чтобы он ушёл так, все хотели, чтобы он ушёл правильным образом. Так что ситуация сложная со всех сторон.

Недавно он принял решение, что собирается уйти, и именно так он и ушёл. Поэтому я очень уважаю его за то, как он это сделал», — сказал Маклеллан в своём выступлении на шоу Джеффа Марека.

Напомним, в середине июня 2022 года 35-летний швед перенёс операцию по восстановлению левого бедра и пропустил первую часть регулярного чемпионата — 2022/2023. В текущем сезоне швед провёл восемь матчей, в которых отметился лишь одной результативной передачей.