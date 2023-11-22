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Овечкин покинул тренировку «Вашингтона» через несколько минут после её начала

Овечкин покинул тренировку «Вашингтона» через несколько минут после её начала
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ушёл с последней тренировки своей команды, которая состоялась вчера, 21 ноября.

«Алекс Овечкин покинул тренировку через несколько минут [после её начала]. Почему — непонятно. Самостоятельно отъехал и направился в раздевалку», — сообщил журналист The Athletic Тарик Эль-Башир в социальных сетях.

Сообщается, что позднее россиянин всё-таки вернулся на лёд и продолжил тренировку.

В активе Александра Овечкина в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги пять заброшенных шайб и семь результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ в активе Овечкина 827 голов. Он продолжает приближаться в списке лучших снайперов лиги к Уэйну Гретцки, на счету которого 894 шайбы. Теперь до достижения рекорда канадца Александру Овечкину осталось забросить 67 шайб.

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