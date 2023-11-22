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«Нефтехимик» продлил контракт с главным тренером Олегом Леонтьевым

«Нефтехимик» продлил контракт с главным тренером Олегом Леонтьевым
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«Нефтехимик» продлил контракт с главным тренером Олегом Леонтьевым. Как сообщает пресс-служба нижнекамского клуба, стороны достигли договорённости о продлении сотрудничества ещё на три года. Таким образом новое соглашение рассчитано до 30 апреля 2027 года.

Олег Юрьевич Леонтьев главный тренер ХК «Нефтехимик» с 1 мая 2021 года. Под его руководством нижнекамская команда дважды подряд выходила в четвёртьфинал плей-офф Кубка Гагарина.

Вчера нижнекамская команда на домашней площадке обыграла уфимский «Салават Юлаев» со счётом 3:2. После 33 матчей текущего сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» занимает восьмую строчку в таблице Восточной конференции лиги.

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