«Хоккеисты часто страдают от боли». Прайс — о состоянии своего травмированного колена

Вратарь «Монреаля» Кэри Прайс заявил, что близок к завершению игровой карьеры. Летом 2021 года он перенёс операцию на колене после того, как вместе с «Монреалем» уступил «Тампа-Бэй» в финале Кубка Стэнли.

«Изо дня в день я почти не замечаю боль своего колена. Но сейчас, когда я поднимаюсь по лестнице отеля… иногда меня это беспокоит, я чувствую это. Время от времени меня просто пронзает боль. Знаю, что хоккеисты постоянно страдают от боли, но иногда моё колено опухает настолько сильно, что я не могу ничего делать правильно на льду. Думаю, во многом это связано с крутящими движениями вратарской игры. Скручивание, искривление… иногда мне кажется, что если бы я был нападающим, то возможно, мне бы сошло с рук немного больше, но у меня не тот случай.

Моя главная цель сейчас — моя семья и моё здоровье. Мне просто очень нравится проводить время со своими детьми. Для меня было настоящим благословением наблюдать, как они растут. В игре есть многое, по чему я скучаю, но сидеть в одиночестве в гостиничном номере точно к этому не относится.

Прежде всего я просто очень благодарен за возможность выступать на том уровне, на котором я играл. Практически половину своей жизни я провёл в Монреале, вырос там. Город всегда будет большой частью моей жизни», — цитирует Прайса официальный сайт НХЛ.

Прайс не исключил работу в тренерском штабе «Монреаля» в будущем. В 2005 году «Монреаль» выбрал Прайса под общим пятым номером на драфте НХЛ. Голкипер установил рекорды франшизы по количеству матчей (712) и побед (361). Он становился обладателем «Везина Трофи» и «Харт Трофи» в 2015 году.