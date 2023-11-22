«Нужно не имитировать, а доминировать». Глотов — о разнице между игрой за СКА и «Сочи»

Форвард СКА Василий Глотов оценил свою игру в текущем сезоне КХЛ. Нападающий в 26 матчах набрал 11 очков — забросил 8 шайб и сделал 3 передачи. Пока это его лучший график в КХЛ — ранее нападающий выступал за «Сочи».

«Я, когда переходил в СКА из «Сочи», столкнулся с проблемами адаптации. Причём все это было не на площадке, а в голове. Играть в таком клубе, как СКА, и приносить пользу, надо уметь на самом деле. У меня некоторое время ушло на перестройку. Потом, когда я сыграл в плей-офф, в сборной, уже почувствовал себя увереннее. Хочу перенести всё это на свою игру. Та статистика, которую сейчас показываю, не мой потолок. Я ещё больше хочу и могу.

Когда игрок переходит из маленького клуба в большой о какой адаптации идёт речь? Тут, понимаете, какая история. В «Сочи» я понимал: чтобы играть в плей-офф, нам нужно прыгнуть выше головы. Для этого должно сложиться множество факторов: мы где-то хорошо сыграли, соперник где-то «просел» по сезону. У СКА нет задачи попасть в плей-офф. У СКА задача — выиграть Кубок Гагарина. И я не могу думать о своей игре в прежнем контексте: что от меня зависит, что не зависит… Тут нужно научиться за лимитированное время приносить пользу. Теперь я понимаю: я играю не за «Сочи» против СКА или ЦСКА, когда надо постараться, а я играю за СКА, и мне надо не просто играть, а необходимо обыграть тот же ЦСКА. Тут не имитировать, а доминировать нужно (смеётся)», — цитирует Глотова «РБ Спорт».

СКА за 32 матча набрал 38 очков и располагается на пятом месте в таблице Западной конференции КХЛ.