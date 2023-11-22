Сушинский: большие дела впереди, надо их сделать, а потом говорить и оценивать Кравца

Чемпион мира, известный в прошлом нападающий «Авангарда» и бывший президент клуба Максим Сушинский рассказал о работе главного тренера «ястребов» Михаила Кравца.

«Михаила Кравца называли тренером не для больших дел? Большие дела впереди, надо их сделать, а потом говорить и оценивать, для больших он дел или нет. Это хоккей: день так, на другой день по-другому. Была серия из поражений, теперь десятиматчевая победная серия. В этом чемпионате у всех есть серии. На мой взгляд, нынешний регулярный чемпионат лучший в истории КХЛ», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Омский клуб после 33 сыгранных матчей набрал 47 очков и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.