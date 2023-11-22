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18-летний нападающий «Сибири» Михалёв забросил первую шайбу в КХЛ в своём дебютном матче

В эти минуты в Новосибирске проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Сибирь» принимает «Сочи». Идёт третий период, счёт 4:2 в пользу новосибирцев.

На пятой минуте третьего периода 18-летний форвард «Сибири» Владимир Михалёв, который проводит свою дебютную игру в Континентальной хоккейной лиге забросил шайбу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В текущем сезоне Молодёжной хоккейной лиги Владимир Михалёв сыграл за «Сибирских Снайперов» 22 матча, в которых набрал 21 (13+8) очко. Форвард — лучший бомбардир сибирского клуба в МХЛ.

В следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Сибирь» сыграет дома с нижнекамским «Нефтехимиком» 25 ноября. «Сочи» отправится во Владивосток на гостевой матч с «Адмиралом» 24 ноября.