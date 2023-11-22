Каменский высказался о критике в адрес Капризова из-за неудачной игры «Миннесоты»

Олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал критику в адрес российского форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова из-за плохих результатов клуба.

«Капризова обвиняют в плохих результатах «Миннесоты»? Хоккей – это командная игра, если бы один игрок влиял на результаты, то все играли бы один на один. Если у команды сейчас спад небольшой, то это ни о чём не говорит. Бывают спады, сейчас так, а завтра будет лучше. Капризов делает своё дело и всем доказал, что он игрок большого уровня.

Сезон только начался, нельзя делать скоропостижные выводы. Команду судят после завершения турнира. Поэтому сейчас рано о чём-то говорить. Бывает спад у команды, в коллективе же работают люди, а не машины. Поэтому у кого-то взлёт, у кого-то падение. И это нормально, критиковать кого-то в начале сезона неправильно», — сказал Каменский в интервью Metaratings.ru.

В текущем сезоне на счету Капризова 17 матчей, где он набрал 15 (5+10) результативных баллов.