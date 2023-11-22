Тренер «Сочи» Кокорев: при 2:2 почувствовали, что можно добивать «Сибирь», но удаления…

Главный тренер ХК «Сочи» Дмитрий Кокорев прокомментировал поражение от «Сибири» (2:5).

«Сегодня хороший был настрой, но две грубые ошибки в обороне привели к поражению. Плюс ещё удаления, конечно. Боролись, старались выравнять счёт, отыграться. Но опять же грубая ошибка и поражение.

«Сибирь» встала при 2:2? Почувствовали, что можно добивать. Игра была на нашей стороне. И моменты создали. Но удаления с нашей стороны — и «Сибирь» повела в счёте. И преимущество это мы растеряли.

Мичков вернулся после пропущенного матча? Матвей после болезни тяжело входит в игры. Мы это знаем, объясняем ему, чтобы он смены не переигрывал. Он старался, нет к нему претензий.

Бой Крощинского повлиял на команду? Думаю, повлиял в любом случае. Ребята завелись, второй период хорошо сыграли. Только ошибки. В общем и целом равная игра. Просто мы ошиблись, а команда соперника ошиблась меньше нас», — передаёт слова Кокорева корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.