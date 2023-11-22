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«Надо же на кого-то валить». Кожевников — о критике форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова

«Надо же на кого-то валить». Кожевников — о критике форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал критику в адрес российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

«Всегда так будет – на кого-то же надо валить. Хоккей – это жизнь, и у ребят такая работа. Сам Кирилл играет неплохо, хоть и не особо сейчас набирает очков. Такие периоды есть и у великих, не всё всегда получается. А тренерам и руководству что делать? Надо всё на что-то валить. Естественно, игроки виноваты.

Да, обычно обвиняют игроков СМИ, журналисты, а клуб, скорее, защищает своих спортсменов. Значит, тут такое руководство у «Миннесоты». Надо задуматься. Капризов – игрок высочайшего уровня, олимпийский чемпион, который делает свою работу. Ну поворчат, что-то поменяется в клубе, и всё это закончится», – сказал Кожевников в интервью Metaratings.ru.

В текущем сезоне на счету Капризова 17 матчей, где он набрал 15 (5+10) результативных баллов.

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