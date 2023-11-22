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Квартальнов: как подбирали игроков в изменённые звенья «Динамо»? Камень-ножницы-бумага

Квартальнов: как подбирали игроков в изменённые звенья «Динамо»? Камень-ножницы-бумага
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвёл итог победного матча с «Автомобилистом» (4:1).

«Хорошая победа для нас, целостная игра была. Ключевой момент — не пронустили в меньшинстве, забили с отскока. Хорошо блокировали броски, движение понравилось.

Как подбирали игроков в изменённые звенья? Камень-ножницы-бумага (смеётся). Хотели что-то поменять, есть свои вещи. Горбунов в прошлом году играл с Меркли, поставили Горби в центр, Пинчуку сократили время. Сильно переигрывали отрезки в прошлой игре, сделали выводы.

«Автомобилист» перебросал в два раза? Мы играли с хорошей командой, ребята агрессивные при входе в зону, играют опасно, много бросков в синей линии и с боков. Мы где-то чуть сыграли вторым номером, ты не будешь каждый раз перебрасывать соперника.

Свистка не было, какие вопросы к судьям. Мелочи важны, нужно быть сильнее их, за такие вещи наказывают.

Кодола не играет? У него травма, пока лечится», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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