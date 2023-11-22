Главный тренер «Автомобилиста» Заварухин рассказал о поражении от минского «Динамо»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение от минского «Динамо» (1:4).

«Слабое начало, соперник быстрее по движению был, азарта больше было. Не имеем права так играть при своих болельщиках, беззубо и в обороне, и в атаке. Не было концентрации борьбы за шайбу, много единоборств. Соперник воспользовался контратаками, поговорим с ребятами, есть время до следующей игры.

Много контратак у гостей? Много неточных передач, теряли шайбу в средней зоне, хотя на установке говорили, что надо проще проходить, больше времени играть в атаке. Соперник больше атаковал, не хватило выигрышной борьбы, в хоккее это главное. С Дальнего Востока, возможно, отходим, хотя на вчерашней тренировке был азарт.

Насколько эффективна частая смена звеньев? Ищем сочетания, чтобы ребята больше сыграли. Бывальцев поменял позицию, но ребята забили гол, стараемся делать лучше для команды. Не считаю, что у лидеров нет спада, просто надо больше забивать голов.

Как работать над эмоциональным состоянием? У нас были выходные, во Владивостоке был небольшой командный ужин. Считаю, эмоционально команда готова играть. Сегодня такой неприятный матч, надо объединиться и начинать работать», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.