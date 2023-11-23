Окулов: был вариант уехать в НХЛ этим летом. Но я чуть-чуть побоялся, что не получится

Нападающий ЦСКА Константин Окулов рассказал о том, что у него была возможность уехать в НХЛ летом 2023 года.

«Был ли вариант уехать летом в НХЛ? Да, была одна команда. Получилось так, что я выбрал ЦСКА. Какая команда? Не особо хотелось бы говорить об этом. Почему не уехали? Так сложилось, что пока хочу остаться здесь. Здесь всё комфортно для меня, для семьи. Детям три года, переживали насчёт детского сада. В какой-то степени привыкаешь к тому, что есть. Это тоже немаловажный фактор.

Второй фактор — у команды ещё не пропал пик, есть шанс побороться за Кубок Гагарина, поиграть в хорошем коллективе. Может, чуть-чуть и побоялся, что не получится, не скрою. Это тоже страшно. Был бы я один или просто с женой, без детей, возможно, и рискнул бы раньше. Не жалею, что я остался, и это самое главное.

Маленькие мечты всегда остаются. Если сложится так, что этот шанс останется, думаю, можно будет рискнуть (улыбается). Может, какой-то маленький процентик для меня остался», — сказал Окулов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.