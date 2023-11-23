Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Окулов рассказал, как служба в армии изменила Ивана Федотова

Окулов рассказал, как служба в армии изменила Ивана Федотова
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий ЦСКА Константин Окулов рассказал, как изменился вратарь армейского клуба Иван Федотов после службы в армии.

«Когда узнали, что Ванька остаётся в команде, были только позитивные эмоции. Порадовались, что он снова будет играть в хоккей. Объективно, когда он находит свою игру, это один из лучших вратарей в лиге. Хорошо, что он защищает наши ворота.

Мне кажется, что он где-то стал повзрослее. Он всегда был позитивным парнем. Глобально не изменился, только немного повзрослел. Но мы все взрослеем, это нормально. Каких-то жалоб и негатива я от него не слышал. Хорошо, что всё закончилось и он теперь занимается своим делом.

Он ещё способен вернуться на топ-уровень? Конечно, это вообще не вопрос. Надо давать ему больше играть. Пусть он ошибается, но через эти игры и ошибки он быстро нагонит упущенное. Не думаю, что в будущем будут какие-то проблемы. Он спокойно выйдет на свой уровень. Дай бог, вырастет ещё выше», — сказал Окулов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Материалы по теме
«Проблемы ЦСКА в психологии. Два Кубка Гагарина подряд расслабляют». Откровенный Окулов
Эксклюзив
«Проблемы ЦСКА в психологии. Два Кубка Гагарина подряд расслабляют». Откровенный Окулов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android