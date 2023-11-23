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Окулов: в сентябре ЦСКА давали 10 дней на исправление? Разговор был, но сроков не ставили

Окулов: в сентябре ЦСКА давали 10 дней на исправление? Разговор был, но сроков не ставили
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Нападающий ЦСКА Константин Окулов рассказал о разговоре главного тренера армейского клуба Сергея Фёдорова с командой в сентябре во время первых матчей текущего регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги.

«ЦСКА давали срок 10 дней на исправление в конце сентября? Скажу так — был разговор тренера с командой, но никакого срока поставлено не было. До нас реакция руководства никак не доходила. Никаких негативных реакций или сроков нам не озвучивали», — сказал Окулов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

В текущем сезоне на счету Окулова 28 матчей, где форвард забросил пять шайб и отдал 19 результативных передач, набрав в общей сложности 24 результативных балла.

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