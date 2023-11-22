«Вашингтон» занимает первое место в НХЛ по проценту набранных очков за последние 10 матчей

«Вашингтон Кэпиталз» занимает первое место по проценту набранных очков за последние 10 матчей начиная с 26 октября. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Столичный клуб за эти 10 матчей набрал 85% очков. Напомним, «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» дважды (6:4, 4:2), «Миннесоту Уайлд» (3:2), «Сан-Хосе Шаркс» (3:1), «Коламбус Блю Джекетс» дважды (2:1, 4:3), «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1), «Вегас Голден Найтс» (3:0).

При этом подопечные Спенсера Карбери на данном отрезке уступили только «Айлендерс» (0:3) и «Флориде Пантерз» (3:4 ОТ).

«Вашингтон» после 15 сыгранных матчей набрал 20 результативных баллов и находится на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции.