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Северсталь — ЦСКА. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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ЦСКА одержал четвёртую победу в последних пяти матчах, обыграв на выезде «Северсталь»

ЦСКА одержал четвёртую победу в последних пяти матчах, обыграв на выезде «Северсталь»
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В Череповце закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Северсталь» принимала ЦСКА. Встреча завершилась победой столичного клуба со счётом 3:2.

На 12-й минуте первого периода Андрей Светлаков с передач Марселя Ибрагимова и Фредрика Классона открыл счёт в матче. Спустя 43 секунды Даррен Диц удвоил преимущество подопечных Сергея Фёдорова. Ещё через минуту и две секунды Фредрик Классон с передач Марселя Ибрагимова и Андрея Светлакова сделал счёт 3:0.

В середине второй двадцатиминутки Тимофей Давыдов с передач Данила Аймурзина и Кирилла Пилипенко размочил счёт в игре.

На 16-й минуте третьего периода Данил Аймурзин с передач Тимура Муханова и Кристиана Яроша сократил отставание от минимума.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2023, среда. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Светлаков (Ибрагимов, Классон) – 11:21 (5x5)     0:2 Диц – 12:04 (5x5)     0:3 Классон (Ибрагимов, Светлаков) – 13:06 (5x5)     1:3 Давыдов (Аймурзин, Пилипенко) – 32:01 (5x5)     2:3 Аймурзин (Муханов, Ярош) – 55:21 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче «Северсталь» сыграет в Хабаровске с местным «Амуром». ЦСКА в Минске проведёт встречу с «Динамо». Обе игры состоятся 24 ноября.

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