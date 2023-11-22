ЦСКА одержал четвёртую победу в последних пяти матчах, обыграв на выезде «Северсталь»

В Череповце закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Северсталь» принимала ЦСКА. Встреча завершилась победой столичного клуба со счётом 3:2.
На 12-й минуте первого периода Андрей Светлаков с передач Марселя Ибрагимова и Фредрика Классона открыл счёт в матче. Спустя 43 секунды Даррен Диц удвоил преимущество подопечных Сергея Фёдорова. Ещё через минуту и две секунды Фредрик Классон с передач Марселя Ибрагимова и Андрея Светлакова сделал счёт 3:0.
В середине второй двадцатиминутки Тимофей Давыдов с передач Данила Аймурзина и Кирилла Пилипенко размочил счёт в игре.
На 16-й минуте третьего периода Данил Аймурзин с передач Тимура Муханова и Кристиана Яроша сократил отставание от минимума.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В следующем матче «Северсталь» сыграет в Хабаровске с местным «Амуром». ЦСКА в Минске проведёт встречу с «Динамо». Обе игры состоятся 24 ноября.
- 22 ноября 2023
-
22:21
-
22:09
-
22:00
-
21:47
-
21:23
-
21:12
-
21:00
-
20:38
-
20:22
-
20:12
-
20:05
-
19:52
-
19:39
-
19:26
-
19:20
-
19:19
-
19:06
-
19:00
-
18:47
-
18:44
-
18:40
-
18:24
-
18:15
-
18:08
-
17:57
-
17:45
-
17:25
-
17:11
-
17:01
-
16:47
-
16:35
-
16:23
-
16:08
-
15:45
-
15:25