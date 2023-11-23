Окулов: времени у этого ЦСКА осталось не так много. Нужно выигрывать, пока это реально

Нападающий ЦСКА Константин Окулов ответил на вопрос, стал ли армейский клуб династией.

«ЦСКА стал династией? Таких разговоров в команде нет. Даже на награждении после чемпионства все в команде мыслят уже о следующем сезоне. Все хотят продлить эти ощущения. К сожалению, мы не молодеем. Обсуждали в раздевалке, что у нас собран отличный коллектив, все находятся в хорошем возрасте. Времени у нас осталось не так много, нужно не терять его и выигрывать, пока это возможно и реально», — сказал Окулов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

В текущем сезоне на счету Окулова 28 матчей, где форвард забросил пять шайб и отдал 19 результативных передач, набрав в общей сложности 24 результативных балла.